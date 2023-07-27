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Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинцев

Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинцев Сенат Италии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Другие страны
27 июля 2023 г. 00:30
Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинцев

Сенат Италии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами - это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасных преступлений", - подчеркнул Ермак.

Он также поблагодарил Италию за мощную и многогранную поддержку Украины в борьбе за будущее и восстановление справедливости.

"Победа над российским злом и историческая справедливость - это то, что должно быть", - добавил руководитель ОП.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Senatı Qolodomoru ukraynalıların soyqırımı kimi tanıyıb

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