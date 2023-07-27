Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинцев

Сенат Италии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Сенат Италии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами - это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасных преступлений", - подчеркнул Ермак.

Он также поблагодарил Италию за мощную и многогранную поддержку Украины в борьбе за будущее и восстановление справедливости.

"Победа над российским злом и историческая справедливость - это то, что должно быть", - добавил руководитель ОП.