Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября

Сенат итальянского парламента во вторник поддержал продление режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19.

Сенат итальянского парламента во вторник поддержал продление режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, c предложением продлить меры по борьбе с коронавирусом и по восстановлению страны после эпидемии в верхней палате выступил премьер-министр Джузеппе Конте.

Он назвал продление режима ЧС необходимым прежде всего потому, что данные Научно-технического комитета, созданного при правительстве Италии, "показывают, что вирус продолжает циркулировать". Кроме того, премьер подчеркнул, что без продления режима ЧС утратят силу многие действующие сейчас распоряжения правительства, без которых сдерживание распространения коронавируса фактически будет невозможным.

"Режим ЧС является основанием для активизации полномочий, необходимых для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. В число этих полномочий входит принятие мер, которые без таких оснований не могут быть реализованы с такой же скоростью", - сказал Конте.

Он отметил, что вопрос продления режима обсуждался на утреннем заседании Совета министров, однако само решение предложено рассмотреть законодательному органу с тем, чтобы "принимать во внимание указания" обеих палат и тем самым разделить за это ответственность.

По завершении выступления премьера сенат принял резолюцию большинства, которая "поручает правительству определить 15 октября датой завершений национального режима чрезвычайной ситуации", говорится в сообщении на сайте палаты. За проголосовали 157 сенаторов, против выступили 125 парламентариев, трое воздержались. В среду аналогичный вопрос будет рассмотрен и в палате депутатов, где также ожидается речь Конте.