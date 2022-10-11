Сенат Гаити выступил против ввода международного контингента в страну

Сенат (верхняя палата парламента) Гаити обратился в понедельник к премьер-министру страны Ариэлю Анри с требованием пересмотреть инициативу о развертывании международных сил для решения гуманитарного кризиса.

Сенат (верхняя палата парламента) Гаити обратился в понедельник к премьер-министру страны Ариэлю Анри с требованием пересмотреть инициативу о развертывании международных сил для решения гуманитарного кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный новостной портал Haiti libre.

"Сенат просит премьер-министра Ариэля Анри немедленно приостановить исполнение резолюции от 7 октября,... просит политические, экономические и общественные силы признать необходимость срочного достижения консенсуса для надлежащего выхода из кризиса", - приводит издание выдержки из обращения Сената. Согласно резолюции, опубликованной в официальной газете республики 7 октября, Совет министров Гаити уполномочил Анри "запрашивать и получать эффективную поддержку от международных партнеров Гаити путем немедленного развертывания специальных вооруженных сил в достаточном количестве".

Премьер обратился к международному сообществу с просьбой помочь в борьбе с вооруженными бандами и гуманитарным кризисом, который переживает страна. В частности, он попросил помочь "освободить дороги по всей стране, чтобы бензин везде поступал к колонкам, чтобы все дети могли без страха ходить в школу, чтобы все могли без страха ходить на работу". Анри затронул тему вспышки холеры в стране и попросил о содействии в доставке питьевой воды и лекарств больным.