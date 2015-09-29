Сенат: Франция разорвала сделку с РФ по "Мистралям" из-за давления НАТО

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Франция разорвала сделку с Россией по вертолетоносцам типа "Мистраль" из-за внешнего давления НАТО. Это признали члены комиссии по международным делам при французском Сенате, заседание которой прошло в преддверии голосования 30 сентября по соглашению о разрыве сделки с Москвой, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Было сильное внешнее давление со стороны стран Восточной Европы в рамках Парламентской ассамблеи НАТО", - признал докладчик сенатской комиссии Робер дель Пиккиа.

"Польша пригрозила Франции прервать переговоры по сделке на покупку 50 вертолетов "Каракал" на сумму €2,5 млрд, в случае передачи вертолетоносцев России", - пояснил французский сенатор.

После разрыва контракта с Москвой 5 августа официальный Париж довольно быстро нашел нового покупателя в лице Египта. 23 сентября Елисейский дворец объявил, что президент Франсуа Олланд провел телефонные переговоры с президентом АРЕ Абдель Фаттахом ас-Сиси и что лидеры двух стран "достигли принципиальной договоренности относительно условий приобретения Египтом двух вертолетоносцев "Мистраль".