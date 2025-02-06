Сенат Франции утвердил бюджет на текущий год

Сенат Франции одобрил бюджет на 2025 год и направил его в Конституционный совет.

Сенат Франции одобрил бюджет на 2025 год и направил его в Конституционный совет.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, после одобрения совета президент Эммануэль Макрон сможет подписать законопроект.

Бюджет предусматривает сокращение дефицита до 5,4% в 2025 году за счет снижения государственных расходов и повышения налогов для состоятельных граждан и корпораций. В то же время, бюджет предусматривает увеличение военных расходов на 3,3 млрд евро в сравнении с 2024 годом.

Агентство отмечает, что премьер-министр Франсуа Байру воспользовался особыми конституционными полномочиями, чтобы провести законопроект после того, как его предшественник не смог добиться его принятия в 2024 году. Это произошло на фоне многонедельных дискуссий с различными политическими силами.

"Нельзя терять ни секунды", — заявил сенатор Жан-Франсуа Юссон, представлявший группу законодателей, обсуждавших окончательный текст бюджета.

За законопроект проголосовали 219 сенаторов, против – 107. Законопроект, таким образом, является окончательно принятым.