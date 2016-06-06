​Сенат Франции рассмотрит резолюцию о постепенном смягчения санкций ЕС против РФ

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Комиссия Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам внесла на рассмотрение верхней палаты парламента проект резолюции о "постепенном смягчении" режима санкций, введенных Евросоюзом против России в экономической, политической и других областях, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В своем проекте, который будет обсужден палатой в среду, законодатели, в частности, настаивают на "безотлагательной отмене" индивидуальных мер в отношении российских парламентариев.

В документе члены комиссии подтвердили свою приверженность целям минских соглашений, достигнутых Францией, Германией, Россией и Украиной. Они убеждены, что эти договоренности представляют "единственный путь к урегулированию конфликта на востоке Украины".

Особый акцент сделан на возобновлении контактов. Члены комиссии рекомендуют правительству "призвать европейских партнеров к безотлагательной отмене индивидуальных санкций против российских парламентариев". Эти меры, считают они, "препятствуют парламентскому и политическому диалогу".