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    Сенат Франции принял резолюцию, одобряющую признание Государства Палестина

    В поддержку документа проголосовали 154 сенатора

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сенат Франции одобрил большинством голосов резолюцию, рекомендующую правительству республики на официальном уровне признать Государство Палестина. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, положительного решения в верхней палате парламента, где большинство принадлежит правоцентристской оппозиции, удалось достичь с минимальным перевесом - голоса в поддержку документа отдали 154 сенатора при 146 высказавшихся "против".

    Помимо требования о признании палестинской государственности в тексте подчеркивается необходимость "без каких-либо отлагательств" перейти к возобновлению мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

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