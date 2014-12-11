Сенат Франции принял резолюцию, одобряющую признание Государства Палестина

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сенат Франции одобрил большинством голосов резолюцию, рекомендующую правительству республики на официальном уровне признать Государство Палестина. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, положительного решения в верхней палате парламента, где большинство принадлежит правоцентристской оппозиции, удалось достичь с минимальным перевесом - голоса в поддержку документа отдали 154 сенатора при 146 высказавшихся "против".

Помимо требования о признании палестинской государственности в тексте подчеркивается необходимость "без каких-либо отлагательств" перейти к возобновлению мирных переговоров между Израилем и Палестиной.