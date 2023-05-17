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Сенат Франции признал геноцид украинцев 1932–1933 годов

Сенат Франции признал геноцид украинцев 1932–1933 годов Сенат Франции большинством голосов принял резолюцию о признании голода на Украине 1932-1933 годов «геноцидом украинского населения».
Другие страны
17 мая 2023 г. 22:27
Сенат Франции признал геноцид украинцев 1932–1933 годов

Сенат Франции большинством голосов принял резолюцию о признании голода на Украине 1932-1933 годов "геноцидом украинского населения".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте верхней палаты французского парламента.

"Призываем правительство Франции признать официально голод и методически организованные депортации и устранения советскими властями миллионов украинцев в 1932-1933 годах геноцидом", - отмечается в принятой резолюции, одним из обоснований которой стала аналогичная позиция парламентов Германии, Чехии и Ирландии, а также версия Киева относительно тех событий.

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