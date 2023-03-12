Сенат Франции принял пенсионную реформу, несмотря на протесты

Сенат Франции, несмотря на многотысячные акции, одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу.

Сенат Франции, несмотря на многотысячные акции, одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу.

Как передает Report , об этом написала в своем Twitter премьер-министр Элизабет Борн.

"После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы. Решительный этап к реформе, которая обеспечит будущее наших пенсий. Мы полностью готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение", — заявила Борн.

Публикацию она сопроводила фотографией с итогом голосования.

Только 11 марта в демонстрациях против повышения пенсионного возраста в стране приняли участие почти 370 тысяч человек.

Согласно документу, к 2030 году во Франции планируется увеличение возраста выхода на пенсию — с 62 до 64 лет. Проект реформы также предполагает повышение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену некоторых специальных пенсионных режимов в различных отраслях.