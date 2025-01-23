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Сенат Франции отменил привилегии для экс-премьеров и президентов

Сенат Франции отменил привилегии для экс-премьеров и президентов Сенат Франции проголосовал за поправку к бюджету 2025 года, которая предполагает отмену привилегий, предоставляемых бывшим премьер-министрам и президентам. Инициатива, которой еще предстоит пройти утверждение в совместной комиссии Национальной ассамблеи,
Другие страны
23 января 2025 г. 15:56
Сенат Франции отменил привилегии для экс-премьеров и президентов

Сенат Франции проголосовал за поправку к бюджету 2025 года, которая предполагает отмену привилегий, предоставляемых бывшим премьер-министрам и президентам. Инициатива, которой еще предстоит пройти утверждение в совместной комиссии Национальной ассамблеи, должна сэкономить бюджету €2,8 млн в год.

Как передает Report, об этом инициатор решения сенатор-центрист из Нормандии Натали Гуле сообщила в соцсетях.

"Отмена привилегий бывших президентов и премьер-министров принята, и вот так мы экономим!", - отметила она.

Выйдя в отставку, премьер-министры Франции имеют право на служебный автомобиль, личного водителя и персонального секретаря. Эти привилегии, впрочем, с 2019 года ограничены возрастом: они действуют только до достижения бывшим чиновником 67 лет. В ноябре прошлого года, еще находясь в своей должности, бывший премьер-министр Мишель Барнье призвал своих предшественников "проявить усилия" и "быть более скромными" в использовании государственных ресурсов.

"Меня совсем не расстраивает то, что бывшим президентам больше не будут предоставлять пожизненное жилье или обеспечивать их безопасность до конца жизни", - заявила пресс-секретарь правительства Софи Прима в эфире BFMTV.

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Версия на английском языке France ends privileges for former PMs and presidents
Версия на азербайджанском языке Fransada keçmiş baş nazirlərin və prezidentlərin imtiyazları ləğv edilib

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