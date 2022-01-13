Сенат Франции одобрил законопроект о вакцинных пропусках

Сенат Франции большинством голосов одобрил законопроект о введении вакцинных пропусков в стране. Предполагается, что новые правила должны вступить в силу с 15 января.

Сенат Франции большинством голосов одобрил законопроект о введении вакцинных пропусков в стране. Предполагается, что новые правила должны вступить в силу с 15 января.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Законопроект был принят нацсобранием (нижняя палата парламента) Франции в первом чтении 6 января.

За законопроект проголосовали 249 сенаторов, против - 63.

В конце декабря на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма "омикрон" власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные.

Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.