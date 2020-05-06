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Во Франции продлят режим санитарного ЧП до 10 июля

​Сенат Франции одобрил проект о продлении санитарного ЧП до 10 июля

Сенат Франции в первом чтении одобрил измененный законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента Франции. 

Принятый ранее закон о чрезвычайном санитарном положении вступил в силу 24 марта. Этот режим был введен на два месяца - до 24 мая. В субботу совет министров Франции рассмотрел законопроект о продлении режима до 24 июля.

Сенаторы проголосовали за проект продления ЧП до "10 июля включительно", хотя изначальный проект властей предусматривал продление положения до 24 июля. Проект предусматривает отслеживание зараженных коронавирусом и их контактов, но, как отметил в Twitter сенатор Филипп Ба, с шестью гарантиями "для соблюдения частных прав". 

Текст законопроекта 6-7 мая рассмотрит также нижняя палата парламента Франции (Национальное собрание).

Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. 

По последним данным, число жертв коронавируса во Франции превысило 25,5 тысячи.

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