Сенат Франции одобрил окончательную версию проекта пенсионной реформы

Сенат Франции одобрил в четверг окончательную версию законопроекта о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Сенат Франции одобрил в четверг окончательную версию законопроекта о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты французского парламента.

В поддержку документа высказались 193 из 345 сенаторов. 114 - голосовали против. Если документ вслед за сенаторами поддержат депутаты Национального собрания, то законопроект будет считаться принятым. Нижняя палата парламента соберется на заседание во второй половине дня.

Министр труда Оливье Дюссо выразил удовлетворение итогами голосования. "Достигнут компромисс, который содержит все необходимые компоненты реформы", - считает он.

Камнем преткновения на заседании Сената едва не стала поправка, предложенная в последний момент правительством. Она касалась финансирования тех мер, которые были добавлены в текст, согласованный накануне совместной комиссией палат французского парламента. Речь идет об увеличении пенсионного бюджета примерно на 100 млн евро. Руководству палаты, однако, удалось убедить сенаторов в техническом характере поправки, которая после этого была поддержана.