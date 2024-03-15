Сенат Аргентины проголосовал против ключевого для президента указа о реформах

Сенат Аргентины отклонил чрезвычайный указ президента Хавьера Милея, который является ключевым документом, направленным на либерализацию экономики.

Сенат Аргентины отклонил чрезвычайный указ президента Хавьера Милея, который является ключевым документом, направленным на либерализацию экономики.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Nacion.

"Указ не принят", - заявила глава сената и вице-президент страны Виктория Вильяруэль.

За документ проголосовали 25 сенаторов, против - 42, четверо воздержались.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах по дерегулированию экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения указа были преобразованы в законы, которые сначала поддержала палата депутатов Аргентины, а затем отправила на доработку при постатейном голосовании.

Чрезвычайный указ предусматривает приватизацию государственных компаний, отмену ценового регулирования, снятие ограничений на владение иностранцами сельхозземель, реформу трудовых отношений и налоговую политику. Он начал действовать с конца декабря прошлого года, однако некоторые его статьи были временно приостановлены судом. Указ должен быть рассмотрен обеими палатами парламента.

В четверг по предложению вице-президента Аргентины указ был вынесен на голосование в сенате. Теперь решение о нем примет палата депутатов. Если нижняя палата поддержит документ, он останется в силе. Для отмены указа обе палаты должны проголосовать против.