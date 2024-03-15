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Сенат Аргентины проголосовал против ключевого для президента указа о реформах

Сенат Аргентины проголосовал против ключевого для президента указа о реформах Сенат Аргентины отклонил чрезвычайный указ президента Хавьера Милея, который является ключевым документом, направленным на либерализацию экономики.
Другие страны
15 марта 2024 г. 06:15
Сенат Аргентины проголосовал против ключевого для президента указа о реформах

Сенат Аргентины отклонил чрезвычайный указ президента Хавьера Милея, который является ключевым документом, направленным на либерализацию экономики.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Nacion.

"Указ не принят", - заявила глава сената и вице-президент страны Виктория Вильяруэль.

За документ проголосовали 25 сенаторов, против - 42, четверо воздержались.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах по дерегулированию экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения указа были преобразованы в законы, которые сначала поддержала палата депутатов Аргентины, а затем отправила на доработку при постатейном голосовании.

Чрезвычайный указ предусматривает приватизацию государственных компаний, отмену ценового регулирования, снятие ограничений на владение иностранцами сельхозземель, реформу трудовых отношений и налоговую политику. Он начал действовать с конца декабря прошлого года, однако некоторые его статьи были временно приостановлены судом. Указ должен быть рассмотрен обеими палатами парламента.

В четверг по предложению вице-президента Аргентины указ был вынесен на голосование в сенате. Теперь решение о нем примет палата депутатов. Если нижняя палата поддержит документ, он останется в силе. Для отмены указа обе палаты должны проголосовать против.

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