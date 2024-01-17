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Семьям двух израильских заложников сообщили об их гибели в плену у ХАМАС

Семьям двух израильских заложников сообщили об их гибели в плену у ХАМАС Семьи двух израильских заложников были проинформированы об их гибели в плену у радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
17 января 2024 г. 09:12
Семьям двух израильских заложников сообщили об их гибели в плену у ХАМАС

Семьи двух израильских заложников были проинформированы об их гибели в плену у радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание The Times of Israel.

Кибуц Беэри, откуда двое мужчин были похищены ХАМАС 7 октября, объявил, что 53-летний Йоси Шараби и 38-летний Итай Свирский погибли, находясь в плену у ХАМАС. Согласно сообщению, переданному их семьям, тела погибших до сих пор удерживаются радикалами, и кибуц призвал вернуть их для захоронения.

Во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвергла утверждения ХАМАС, что заложники погибли в результате бомбардировок израильских сил. "Это ложь ХАМАС. Здание, где они [заложники] находились, не было мишенью, и не было атаковано нашими силами. Мы знаем, что наносили удары по целям рядом с [этим] местом", - сказал официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Ранее боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - распространило видео с обращением 26-летней Ноа Аргамани, которая удерживалась вместе с Шараби и Свирски. Женщина рассказала, что в результате бомбардировки дома, в котором они находилась, все трое оказались под обломками разрушенного здания. По словам Аргамани, ее и Свирски удалось вытащить из-под развалин живыми, однако при транспортировке в другое место мужчина умер от полученных ранений. Шараби, как пояснила она, умер еще в момент бомбардировки дома.

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Версия на английском языке Families of 2 Israeli hostages informed of their death in Hamas captivity

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