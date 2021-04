Семья премьера Словении получила анонимное письмо с угрозами

Неизвестные направили письмо с угрозами расправы в адрес супруги премьер-министра Словении Уршки Бачовник-Янши и двух ее сыновей.

Как передает Report, об этом сообщила газета Vecer со ссылкой на больницу города Целье, в которой трудоустроена жена политика.

Точное содержание послания не раскрывается, полиция Словении уже начала расследование.

Премьер страны Янез Янша отреагировал на происшедшее публично, разместив на своей странице в Twitter сообщение с ответом авторам письма. "Нас не поколебать угрозами. Мы будем защищать семью, дом и родину, пусть никто в этом не сомневается", - подчеркнул председатель правительства Словении. Он сопроводил свои слова фотографиями антиправительственных протестов и лидеров оппозиционных партий.