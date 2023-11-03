Семьи жертв нападений ХАМАС подали жалобу в МУС

Семьи 11 жертв нападения радикального палестинского движения ХАМАС подали жалобу в Международный уголовный суд (МУС), в которой обвинили совершивших атаку 7 октября в "преступлениях против человечества".

Семьи 11 жертв нападения радикального палестинского движения ХАМАС подали жалобу в Международный уголовный суд (МУС), в которой обвинили совершивших атаку 7 октября в "преступлениях против человечества".

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказалось заявление адвоката Франсуа Зимере, представляющего их интересы.

"Речь идет о реализации плана по геноциду, необходимо защищать правду, об этих жестокостях должно быть известно, они должны быть запечатлены в коллективной памяти", - следует из заявления. ХАМАС "широко документировал и транслировал" свои действия, поэтому "факты не могут быть оспорены", убежден юрист.

Он также потребовал "изучить целесообразность выдачи международного ордера на арест лидеров ХАМАС", указывает телекомпания.