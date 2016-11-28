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    Семеро участников теракта в Актобе получили пожизненный срок

    Еще один участник теракта осужден на 22 года лишения свободы, другой - на 25 лет

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Семеро из обвиняемых в участии в террористическом акте в Актобе (административный центр Актюбинской области Казахстана)  приговорены к пожизненному лишению свободы, сообщил Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Семь обвиняемых приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества", - сообщили в суде.

    Еще один участник теракта осужден на 22 года лишения свободы, другой - на 25 лет.

    В июне 2016 года группа людей совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них - военнослужащие. Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек. 

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