Семеро участников теракта в Актобе получили пожизненный срок

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Семеро из обвиняемых в участии в террористическом акте в Актобе (административный центр Актюбинской области Казахстана) приговорены к пожизненному лишению свободы, сообщил Report со ссылкой на российские СМИ.

"Семь обвиняемых приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества", - сообщили в суде.

Еще один участник теракта осужден на 22 года лишения свободы, другой - на 25 лет.

В июне 2016 года группа людей совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них - военнослужащие. Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек.