Семеро погибших в двойном теракте на севере Камеруна

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли при взрывах, устроенных смертниками, очевидно, принадлежавшими к организации "Боко Харам", в городе Колофата на севере Камеруна, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

По данным властей, не менее трех человек погибли при первом взрыве и четыре человека - в результате второго, произошедшего у местной церкви.

Город Колофата, расположенный у границы с Нигерией, стал в последнее время частой мишенью для боевиков исламистской группировки "Боко Харам".