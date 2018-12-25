Суд США потребовал от КНДР выплаты 501 миллиона долларов за смерть американца

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $501 млн семье американского студента Отто Вомбиера, скончавшегося вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы. Об этом сообщил в понедельник новостной портал Axios со ссылкой на документы федерального суда столичного округа Колумбия, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Семья Вомбиера подала иск против северокорейских властей в американский суд в федеральном округе Колумбия в апреле этого года. Родственники считают, что КНДР незаконно содержала под стражей и пытала Вомбиера, в результате чего он умер. Родители студента требовали через суд взыскать с Пхеньяна чуть более $1 млрд компенсации за гибель сына.

В январе 2016 года Вомбиер во время туристической поездки в КНДР сорвал со стены северокорейской гостиницы политический плакат. Верховный суд КНДР приговорил его к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии.

13 июня 2017 года Вомбиер был освобожден "из гуманных соображений" и передан США в тяжелом состоянии. На родине у него диагностировали тяжелое поражение отделов головного мозга и практически необратимое отмирание его тканей. Вскоре он скончался.