Семья убитого чернокожего подростка подаст в суд на власти Фергюсона

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Родители застреленного в Фергюсоне (США, штат Миссури) чернокожего подростка Майкла Брауна подадут в суд на власти города. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката семьи.

По мнению родителей Майкла, смерть их сына наступила в результате противоправных действий белого полицейского Даррена Уилсона.

4 марта министерство юстиции США признало Уилсона невиновным в нарушении гражданских прав подростка. Дело в отношении полицейского было закрыто, напоминает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

24 ноября 2014 года большое жюри отказалось выдвинуть обвинения против Уилсона, что вызвало серию протестов в США.

Браун погиб 9 августа 2014 года. Часть свидетелей его смерти утверждают, что между полицейским и юношей произошел спор. Уилсон стал стрелять в Брауна и не прекращал, хотя тот поднял руки. В то же время полиция утверждала, что Браун сам напал на Уилсона, и это было подтверждено показаниями других свидетелей.