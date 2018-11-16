Семья погибшего в авиакатастрофе в Индонезии подала иск против Boeing

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Семья погибшего при крушении самолета индонезийской компании Lion Air пассажира подала иск против компании Boeing.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе юридической фирмы Colson Hicks Eidso, представляющей интересы семьи.

"Мы подали иск против компании Boeing в окружной суд в округе Кук, штат Иллинойс, где находится штаб-квартира Boeing, от имени наших клиентов, родителей доктора Рио Нанда Пратама (Rio Nanda Pratama), погибшего при падении самолета Boeing 737 MAX 8 в море", — приводятся в пресс-релизе слова адвоката Кертиса Майнера.

Адвокат отметил, что обычно следователи правительства не выносят заключения о том, кто является виновным, и компенсация этим семьям не будет предоставлена по результатам правительственного расследования.

"В этом заключается чрезвычайно важная роль частных судебных исков в таких трагедиях, как эта" - добавил К.Майнер.

Напомним, что самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Причины катастрофы пока не выяснены.

По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.