Семья погибшего старшего брата лидера КНДР находится под защитой китайских властей

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Национальное разведывательное управление Республики Корея подтвердило, что семья погибшего в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, старшего сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, находится под защитой китайских властей, cообщает Report cо ссылкой на южнокорейское агентство "Рёнхап".

В официальном сообщении сказано, что жена и один из сыновей Ким Чен Нама получили убежище в Пекине, другой сын находится в Макао.

Ранее полиция Малайзии подтвердила, что человек, отравленный в аэропорту Куала-Лумпура – Ким Чен Нам, сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Издание MalaysiaKini со ссылкой на полицию писало, что в зоне вылета к Ким Чен Наму подошла некая женщина и накинула ему на голову ткань, пропитанную неустановленной жидкостью, после чего тот скончался по дороге в больницу. По данным The Straits Times, Ким Чен Нама умертвили с помощью отравленных игл.

46-летний Ким Чен Нам, старший брат диктатора, проводил часть жизни за границей и публично критиковал политику его семьи, приведшую к полной изоляции КНДР.