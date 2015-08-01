Семья Клинтонов за восемь лет заплатила федеральных налогов на $44 млн

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее супруг — экс-президент США Билл Клинтон - с 2007 года заплатили федеральных налогов на сумму около $44 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Клинтон, информирует Report со ссылкой на РБК.

По ее словам, в прошлом году она и ее супруг платили федеральные налоги по ставке 35,7%, но на момент подачи декларации ставка выросла до 45,8%.

Также согласно заявлению Клинтон, за минувшие восемь лет ее семья направила почти $15 млн в качестве благотворительных взносов.

Выборы президента США назначены на 8 ноября 2016 года. Соперниками Хиллари Клинтон будут республиканцы Джеб Буш, сенатор Линдси Грэм, миллиардер Дональд Трамп и другие. Действующий президент США Барак Обама не имеет права быть избранным на третий срок.