Семья из США обнаружена мертвой в Мексике

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Американская семья из четырех человек обнаружена мертвой в мексиканском городе Тулум.
Как передает Report, об этом сообщили в генпрокуратуре штата Кинтана-Роо.
Генпрокуратура штата информирует, что власти ведут расследование по факту обнаружения четырех тел без признаков жизни (двое мужчин и две женщины) в туристическом комплексе в Тулуме.
Предварительно установлено, что граждане США прибыли в Мексику 15 марта, где планировали пробыть до 21 марта. В связи с их отсутствием друзья погибших забили тревогу.
На телах погибших не обнаружено следов насилия. Двоими из них являются дети – мальчик и девочка.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook