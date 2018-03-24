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    Семья из США обнаружена мертвой в Мексике

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Американская семья из четырех человек обнаружена мертвой в мексиканском городе Тулум.

    Как передает Report, об этом сообщили в генпрокуратуре штата Кинтана-Роо.

    Генпрокуратура штата информирует, что власти ведут расследование по факту обнаружения четырех тел без признаков жизни (двое мужчин и две женщины) в туристическом комплексе в Тулуме.

    Предварительно установлено, что граждане США прибыли в Мексику 15 марта, где планировали пробыть до 21 марта. В связи с их отсутствием друзья погибших забили тревогу.

    На телах погибших не обнаружено следов насилия. Двоими из них являются дети – мальчик и девочка.

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