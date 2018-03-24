Семья из США обнаружена мертвой в Мексике

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Американская семья из четырех человек обнаружена мертвой в мексиканском городе Тулум.

Как передает Report, об этом сообщили в генпрокуратуре штата Кинтана-Роо.

Генпрокуратура штата информирует, что власти ведут расследование по факту обнаружения четырех тел без признаков жизни (двое мужчин и две женщины) в туристическом комплексе в Тулуме.

Предварительно установлено, что граждане США прибыли в Мексику 15 марта, где планировали пробыть до 21 марта. В связи с их отсутствием друзья погибших забили тревогу.

На телах погибших не обнаружено следов насилия. Двоими из них являются дети – мальчик и девочка.