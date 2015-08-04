Семья из пяти человек погибла при минометном обстреле в Египте

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Минометный снаряд, попавший в жилой дом в окрестностях города Шейх-эз-Зувейд в египетской провинции Северный Синай, унес жизни пяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает портал издания "Масри аль-Яум". Погибшие, среди которых трое детей, были членами одной семьи. По данным СМИ, обстрел произвели боевики из действующей в Северном Синае радикальной группировки "Ансар бейт аль-Макдис".

Ситуация на севере Синая, граничащего с Израилем и сектором Газа, резко обострилась 1 июля, когда радикалы атаковали позиции египетской армии, убив, по официальным данным, 17 военнослужащих.