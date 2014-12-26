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    Семья из пяти человек убита в Мехико

    Предварительная версия произошедшего свидетельствует об ограблении

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Тела пяти членов одной семьи обнаружены в четверг в доме в пригороде Мехико, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По данным прокуратуры, предварительная версия произошедшего свидетельствует об ограблении. Все тела были найдены в туалетной комнате здания, а в других помещениях обнаружены следы поиска преступниками ценных вещей.

    Это уже второй случай массового убийства в Мехико, зафиксированный за последние два дня. В среду в другом пригороде мексиканской столицы Экатепеке мужчина убил шестерых своих детей, супругу, а затем покончил с собой.

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