Семья из пяти человек убита в Мехико

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Тела пяти членов одной семьи обнаружены в четверг в доме в пригороде Мехико, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным прокуратуры, предварительная версия произошедшего свидетельствует об ограблении. Все тела были найдены в туалетной комнате здания, а в других помещениях обнаружены следы поиска преступниками ценных вещей.

Это уже второй случай массового убийства в Мехико, зафиксированный за последние два дня. В среду в другом пригороде мексиканской столицы Экатепеке мужчина убил шестерых своих детей, супругу, а затем покончил с собой.