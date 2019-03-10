Семья американского школьника предъявит CNN иск на $250 млн за клевету и травлю

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Родители американского школьника Николаса Сэндмана предъявят телекомпании CNN иск на сумму более $250 млн за клевету и травлю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил адвокат потерпевшего Лин Вуд в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в субботу.

Как отметил адвокат, сотрудники CNN устроили Сэндману травлю за якобы причастность к издевательствам над представителем коренных народов Америки, не проверив факты. "Если потратить время и изучить контекст того, что произошло в тот день, то становится совершенно ясно, что Николас Сэндман не совершил ничего дурного. Однако на CNN не смогли устоять перед соблазном выделить [из толпы] молодого парня в шапке с надписью Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой") и устроить ему травлю", - пояснил Вуд.

"Ребята с CNN [в тот день] <...> с семи часов утра и снова и снова распространяли в Twitter минутный пропагандистский сюжет. Это продолжалось минимум двое суток", - отметил адвокат. Он напомнил, что ранее родные и близкие учащегося католической школы в Ковингтоне (штат Кентукки) предъявили иск также на $250 млн газете The Washington Post, обвинив ее в клевете.

Газета The Washington Post в январе опубликовала материал, в котором рассказывалось о том, как представитель коренных народов Америки Нэтан Филлипс вступил в противостояние с группой молодых людей из школы Ковингтона в кепках с надписью Make America Great Again - слоганом, использованным Трампом во время его предвыборной кампании. Филлипс сообщал, что, когда он приблизился к школьникам, среди которых был и Сэндман, они начали насмехаться над ним и другими представителями коренных народов Америки.