Семь военнослужащих армии Египта убиты при нападении террористов на севере Синая

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Семь военнослужащих армии Египта были убиты в четверг на севере Синайского полуострова в результате вооруженного нападения боевиков.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, террористическая атака была совершена на военнослужащих восточнее населенного пункта Бир-эль-Абд. Среди погибших - армейский офицер.

Официальных комментариев по данному инциденту со стороны армейских представителей пока не поступало.