Семь стран НАТО выступают против вступления Украины в альянс

Ряд стран НАТО, в том числе США и Германия, не готовы уступить требованиям президента Украины Владимира Зеленского и незамедлительно пригласить ее в альянс из опасений прямого конфликта с Россией.

Ряд стран НАТО, в том числе США и Германия, не готовы уступить требованиям президента Украины Владимира Зеленского и незамедлительно пригласить ее в альянс из опасений прямого конфликта с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на четырех неназванных чиновников и дипломатов США и НАТО.

По их информации, Германия и США в числе первых медлят с приглашением Киева в блок.

Другой источник сообщил, что страны блока поддерживают вступление Украины лишь гипотетически и начнут активно ему сопротивляться, если оно станет реальностью.

Согласно источнику Politico, в администрации президента США Джо Байдена считают, что большинство стран ЕС не поддержало бы вступление Украины в НАТО в ближайшее время. При этом возможное приглашение Киева в будущем "было бы сопряжено с обязательными реформами по борьбе с коррупцией в Украине".