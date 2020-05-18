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Семь сотрудников ООН умерли из-за COVID-19

​Семь сотрудников ООН умерли из-за COVID-19

В результате вызываемого коронавирусом заболевания семь сотрудников ООН умерли, 520 на данный момент заражены. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на брифинге в видеоформате официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"На вечер воскресенья нам сообщили о 520 подтвержденных случаях в целом в системе ООН, - сказал он. - В Америке зафиксированы 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик.

"Что касается смертей, к сожалению, их число достигло семи. В частности, среди умерших один сотрудник секретариата в Нью-Йорке, один служащий ВОЗ, один – UNICEF”, - добавил он.

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