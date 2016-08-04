​Семь сирийцев погибли, свыше 40 ранены в результате обстрелов боевиков в Алеппо

Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Формирования вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх" продолжают обстреливать жилые кварталы Алеппо - северной столицы Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на телестанцию "Аль-Ихбария", в среду к вечеру число жертв среди мирного населения возросло до семи человек, свыше 40 получили ранения.

Вылазки боевиков преследуют цель сорвать гуманитарную операцию, начатую на прошлой неделе в Алеппо российским Центром примирения враждующих сторон на территории Сирии во взаимодействии с правительственными структурами этой страны.

Боевики пытаются прорваться через южные окраины города к окруженным войсками районам, однако бойцы сирийской армии и ополченцы успешно отражают их атаки.

Как заявил представитель командования ВС Сирии, сирийские ВВС в среду нанесли свыше 100 ударов по позициям противника. Уничтожены три командных центра в юго-западном предместье Хан-эль-Асаль, выведено из строя десятки единиц бронетехники и внедорожников с пулеметами, грузовики с боеприпасами. Потери противника составили сотни убитых и раненых.

В Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии правительственные силы сдерживают атаки банд группировки ИГИЛ. По сведениям "Аль-Ихбарии", в ходе боестолкновений у населенных пунктов Эль-Бугейлия, Эль-Ховейка и Телль-Барук уничтожены десятки террористов.