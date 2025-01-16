Семь офицеров полиции Гонконга арестованы в рамках дела о коррупции и наркотиках

В Гонконге полиция арестовала семь офицеров полиции в рамках расследования дела о коррупции и наркотиках.

В Гонконге полиция арестовала семь офицеров полиции в рамках расследования дела о коррупции и наркотиках.

Об этом передает Report со ссылкой на китайские СМИ.

По информации, сотрудники подразделения по борьбе с триадами были задержаны по подозрению в отмывании денег и других незаконных действиях, совершенных ими во время расследования дела о наркотиках.

Источники сообщают, что задержанных передали в Бюро финансовой разведки и расследований (FIIB) для дальнейшего разбирательства. Расследование продолжается.