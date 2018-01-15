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    Семь мигрантов погибли, пытаясь доплыть до Канарских островов

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь мигрантов погибли, пытаясь доплыть на надувной лодке до испанского острова Лансароте, входящего в состав Канарских островов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на данные Гражданской Гвардии.

    По предварительным данным правоохранительных органов, всего в лодке находились 27 человек. 20 доплыли до берега, двум из них оказывается экстренная медицинская помощь, ввиду их тяжелого состояния.

    Как сообщает агентство, спасатели обнаружили в лодке тела пяти человек, еще один погибший был найден в море, причины гибели седьмого мигранта не сообщаются.

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