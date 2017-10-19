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    Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на сумму в 1,4 млрд евро

    Ответчиками по иску заявлены страховые компании Ингосстрах и Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти, туристическая компания Brisco и др.© РИА Новости

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Потерпевшие по делу о катастрофе самолета A321 над Синаем подали в Замоскворецкий суд Москвы коллективный иск на сумму около 1,4 млрд евро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Иск был подан сегодня. Ответчиками по иску заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туристическая компания Brisco, российская авиакомпания "Когалымавиа" (использует бренд Metrojet), а также компания "Эиркап". Общая сумма иска составляет 1,383 млн евро", - сказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

    Напомним, что 31 октября 2015 года лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

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