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Семь европейских стран обязались помочь Украине подготовиться к зиме

Семь европейских стран обязались помочь Украине подготовиться к зиме Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония договорились поддержать Украину в подготовке к зиме и помочь с восстановлением ее энергетической инфраструктуры.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 09:23
Семь европейских стран обязались помочь Украине подготовиться к зиме

Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония договорились поддержать Украину в подготовке к зиме и помочь с восстановлением ее энергетической инфраструктуры.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, принятом по итогам встречи в Киеве.

Встреча состоялась накануне, 28 ноября, в ней также принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Семь европейских стран обязались "продолжать работать вместе над предоставлением политической и практической поддержки для обеспечения возможности Украины защитить свою независимость и территориальную целостность".

"Мы обязуемся оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности, по восстановлению энергетической инфраструктуры страны. Параллельно мы будем продолжать усилия по поддержке восстановления разрушенной украинской инфраструктуры", - говорится в заявлении.

В ноябре, по данным Politico, Киев сообщил союзникам о проблемах с восстановлением энергосистемы из-за нехватки оборудования. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад поставлять дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии. Министр инфраструктуры страны Александр Кубраков говорил, что на восстановление энергетической системы страны, поврежденной из-за обстрелов, понадобится несколько сотен миллионов долларов.

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Версия на английском языке 7 European countries pledge to help Ukraine prepare for winter

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