Семь еврокомиссаров посетят Иран 16 апреля

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Еврокомиссары по внутреннему рынку и промышленности, по транспорту, по энергетике, науке и инновациям, образованию и культуре, гуманитарной помощи и окружающей среде и рыбной ловле войдут в делегацию Еврокомиссии во главе с Федерикой Могерини, которая посетит Иран 16 апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду Еврокомиссия.

Помимо главы европейской дипломатии, Тегеран посетят еврокомиссар по внутреннему рынку Эльжбета Бьенковска, еврокомиссар по транспорту Виолетта Булц, еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, еврокомиссар по науке и инновациям Карлоса Моедаш, еврокомиссар по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич, еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисами Христос Стилианидис и еврокомиссар по окружающей среде, морским делам и рыбной ловле Кармену Велла.

"Делегация ЕС обсудит области потенциального взаимодействия и сотрудничества, которые включают экономические отношения, энергетику, окружающую среду, миграцию, наркотики, гуманитарную помощь, транспорт, гражданскую оборону, науку и сотрудничество в сфере мирного атома, а также культуру", - говорится в сообщении ЕК.

Еврокомиссия отмечает, что на повестке дня также будут стоять региональные вопросы и проблемы прав человека.

У делегации запланированы встречи с профильными министрами, а у Могерини - с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также со спикером иранского парламента Али Лариджани и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.