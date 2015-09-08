Семье убитого полицейскими афроамериканца выплатят 6 млн. манатов

8 сентября, 2015 21:21

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Власти американского города Балтимора выплатят 6,4 млн. манатов компенсации семье убитого афроамериканца Фредди Грея, передает Reportсо ссылкой на Газета.Ru. Жители Балтимора были возмущены гибелью 25-летнего афроамериканца, который скончался после конфликта с местными полицейскими. Горожане устроили акции протеста. Власти провели силовую спецоперацию по разгону демонстрантов. Ранее жюри присяжных признало шестерых полицейских из Балтимора виновными в смерти афроамериканца Фредди Грея.