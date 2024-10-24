Семь членов НАТО, включая США и ФРГ, против вступления Украины в альянс

Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов альянса.
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Издание отмечает, что во главе стран, выступающих против этой идеи, находятся США и Германия - два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в прямую войну с Россией.
Кроме того, против этого выступают также Словакия и Венгрия, но из-за пророссийской линии их правительств, подчеркивает газета.
Также странами, выступающими против, названы Испания, Бельгия и Словения.
"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", – сказал изданию один из официальных лиц НАТО.