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Семь членов НАТО, включая США и ФРГ, против вступления Украины в альянс

Семь членов НАТО, включая США и ФРГ, против вступления Украины в альянс Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов альянса.
Другие страны
24 октября 2024 г. 02:24
Семь членов НАТО, включая США и ФРГ, против вступления Украины в альянс

Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов альянса.

Как передает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на источники среди официальных лиц и дипломатов.

Издание отмечает, что во главе стран, выступающих против этой идеи, находятся США и Германия - два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в прямую войну с Россией.

Кроме того, против этого выступают также Словакия и Венгрия, но из-за пророссийской линии их правительств, подчеркивает газета.

Также странами, выступающими против, названы Испания, Бельгия и Словения.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", – сказал изданию один из официальных лиц НАТО.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ və Almaniya Ukraynanın alyansa daxil olmasına qarşıdır

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