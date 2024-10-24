Семь членов НАТО, включая США и ФРГ, против вступления Украины в альянс

Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов альянса.

Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов альянса.

Как передает Report , об этом пишет Politico со ссылкой на источники среди официальных лиц и дипломатов.

Издание отмечает, что во главе стран, выступающих против этой идеи, находятся США и Германия - два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в прямую войну с Россией.

Кроме того, против этого выступают также Словакия и Венгрия, но из-за пророссийской линии их правительств, подчеркивает газета.

Также странами, выступающими против, названы Испания, Бельгия и Словения.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", – сказал изданию один из официальных лиц НАТО.