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    Семь человек стали жертвами небывалых холодов в Аргентине

    В Аргентине установлен рекорд холодов

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Семь человек стали жертвами небывалых холодов, обрушившихся на значительную часть Аргентины.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, два человека погибли от переохлаждения в провинциях Неукен и Мисьонес. Обе жертвы мороза были престарелыми людьми.

    Еще пять человек умерли от последствий морозов, отравившись угарным газом при пользовании печами.

    Отметим, сильные морозы пришли в Аргентину на минувшей неделе. В городе Сан-Карлос-де-Барилоче был установлен абсолютный рекорд для этого населенного пункта — отметка термометра опустилась до 25,4 градуса мороза.

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