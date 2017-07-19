Семь человек стали жертвами небывалых холодов в Аргентине

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Семь человек стали жертвами небывалых холодов, обрушившихся на значительную часть Аргентины.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, два человека погибли от переохлаждения в провинциях Неукен и Мисьонес. Обе жертвы мороза были престарелыми людьми.

Еще пять человек умерли от последствий морозов, отравившись угарным газом при пользовании печами.

Отметим, сильные морозы пришли в Аргентину на минувшей неделе. В городе Сан-Карлос-де-Барилоче был установлен абсолютный рекорд для этого населенного пункта — отметка термометра опустилась до 25,4 градуса мороза.