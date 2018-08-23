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    Семь человек ранены в ходе перестрелки в Страсбурге

    Шесть человек были доставлены в больницу

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Семь человек получили пулевые ранения в Страсбурге в ходе перестрелки, возникшей в среду вечером между двумя группами людей.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Parisien. Инцидент произошел в квартале Неухоф, на юго-востоке города.

    Шесть из семи раненых были доставлены в больницы. По мнению врачей, угрозы их жизни нет. Трое причастных к инциденту были задержаны полицией - двое из них помещены под стражу. Согласно первым данным расследования, перестрелка возникла в результате конфликта между двумя проживающими в квартале семьями.

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