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    Семь человек пострадали при падении воздушного шара в ОАЭ

    Пострадавшие туристы являются гражданами стран Азии и Европы

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Семь человек, в том числе шесть туристов, пострадали в результате падения в субботу, 14 января, воздушного шара в ОАЭ.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

    По ее данным, пострадавшие туристы являются гражданами стран Азии и Европы.

    Как сообщает агентство, инцидент произошел в пустыне эмирата Шарджа. В качестве возможных причин инцидента называются сильный ветер и техническая неполадка.

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