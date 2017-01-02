Семь человек получили ранения в результате стрельбы в США

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Семь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным в одном из пригородов американского Майами (штат Флорида).

Как передает Report, об этом сoобшило агентство Associated Press.

По его данным, несколько человек стояли на улице возле одного из частных домов в тот момент, когда неизвестный, находившийся в проезжающем мимо автомобиле, открыл по ним огонь, после чего скрылся с места происшествия.

По словам правоохранительных органов, пострадавшие, среди которых трое подростков, собрались на частную вечеринку по случаю Нового года. Они госпитализированы, один из подростков находится в критическом состоянии.

Какими мотивами руководствовался злоумышленник, неизвестно. Полиция ведет его поиски.