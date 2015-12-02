Семь человек погибли за ночь в столице Бурунди

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Не менее семи человек, включая одного полицейского, погибли в результате различных происшествий в столице Бурунди и ее окрестностях за ночь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду представитель местной полиции Пьер Нкурикие (Pierre Nkurikiye).

По его данным, один полицейский погиб и еще четыре получили ранения в районе Нйакабига в столкновениях с боевиками в ночь на среду в столице Бужумбура. Два мирных жителя также были ранены, сообщили свидетели происшествия.

Как сообщает агентство Рейтер, в разных районах столицы были обнаружены тела пяти человек. Кроме того, жители другого района за пределами столицы сообщили, что неизвестный мужчина на мотоцикле бросил гранату в бар, в результате чего погибли два человека, еще трое получили ранения.