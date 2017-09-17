Семь человек погибли вследствие взрыва в Пакистане

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ На северо-западе Пакистана по меньшей мере, семь человек, в том числе пять бойцов сил безопасности, погибли в результате взрыва.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило агентство "Синьхуа".
По его информации, инцидент произошел в районе Баджаур. Взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало в тот момент, когда проезжал автомобиль сил безопасности.
Среди погибших чиновник местного правительства.
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