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    Семь человек погибли вследствие взрыва в Пакистане

    Среди погибших чиновник местного правительства

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ На северо-западе Пакистана по меньшей мере, семь человек, в том числе пять бойцов сил безопасности, погибли в результате взрыва.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило агентство "Синьхуа".

    По его информации, инцидент произошел в районе Баджаур. Взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало в тот момент, когда проезжал автомобиль сил безопасности.

    Среди погибших чиновник местного правительства.

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