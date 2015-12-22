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    Семь человек погибли в столкновениях с полицией в Джибути

    Полиция пыталась прервать традиционную религиозную церемонию

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли и десятки пострадали в Джибути в столкновениях с полицией, которая пыталась прервать традиционную религиозную церемонию недалеко от столицы страны. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махамуд Али Юсуф.

    "Там собрались сотни людей, вооруженных ножами и мачете. Были направлены армейские и полицейские подкрепления. Люди отказывались разойтись, и начались беспорядки. Медики говорят о семи погибших", - сказал он. По его данным, пострадали 23 гражданских и 50 полицейских.

    Оппозиционный Союз заявил о 19 погибших.

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