Семь человек погибли в столкновениях с полицией в Джибути

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли и десятки пострадали в Джибути в столкновениях с полицией, которая пыталась прервать традиционную религиозную церемонию недалеко от столицы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махамуд Али Юсуф.

"Там собрались сотни людей, вооруженных ножами и мачете. Были направлены армейские и полицейские подкрепления. Люди отказывались разойтись, и начались беспорядки. Медики говорят о семи погибших", - сказал он. По его данным, пострадали 23 гражданских и 50 полицейских.

Оппозиционный Союз заявил о 19 погибших.