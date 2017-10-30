Семь человек погибли в результате урагана в Центральной Европе

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Cемь человек погибли в Германии, Польше и Чехии под упавшими деревьями и обрушившимися постройками из-за ураганного ветра, cообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Жертвами урагана в Германии стали три человека, два человека погибли в Польше, еще два в Чехии.

Из-за ураганного ветра было отключено электроснабжение в сотнях тысяч домов в Чехии, Австрии и других соседних странах.

Самолету германской авиакомпании Lufthansa, летевшему из американского Хьюстона во Франкфурт-на-Майне в связи с сильными порывами ветра пришлось совершить аварийную посадку в Штутгарте. Кроме того, на юге Германии в связи с непогодой приостановлено железнодорожное сообщение.