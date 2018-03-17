Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Семь человек погибли в результате крушения самолета на Филиппинах, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала CNN Philippines, крушение воздушного судна произошло сегодня в провинции Булакан. Самолет следовал по маршруту Пларидел – Лаоаг. На борту находились шесть пассажиров и пилот.

Как сообщает Организация гражданской авиации Филиппин, самолет Piper PA-23 Apache находился в эксплуатации авиакомпании Lite Air Express.

«Все самолеты, эксплуатируемые Lite Air Express, находятся на земле в ожидании результатов расследования инцидента», – добавил представитель Организации гражданской авиации Эрик Аполонио.