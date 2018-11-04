 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Семь человек погибли в результате ДТП в Израиле

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли и пять пострадали в результате аварии в Израиле.

    Как передает Report, об этом сообщаетThe Jerusalem Post.

    Инцидент произошёл на шоссе №90 в Иорданской долине. Именно там столкнулись грузовик и микроавтобус.

    Отмечается, что пострадавших госпитализировали. Некоторых людей пришлось доставать из искорёженного фургона с помощью спецсредств.

    По данным издания, водитель грузовика в госпитализации не нуждался. После того как мужчину осмотрели медики, его взяли под стражу полицейские.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi