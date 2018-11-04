Семь человек погибли в результате ДТП в Израиле

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли и пять пострадали в результате аварии в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщаетThe Jerusalem Post.

Инцидент произошёл на шоссе №90 в Иорданской долине. Именно там столкнулись грузовик и микроавтобус.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали. Некоторых людей пришлось доставать из искорёженного фургона с помощью спецсредств.

По данным издания, водитель грузовика в госпитализации не нуждался. После того как мужчину осмотрели медики, его взяли под стражу полицейские.